La CNN celebra Kvara: “Ha cambiato la vita in Georgia. A Napoli ricorda Maradona”

“Quando vedono Kvaratskhelia, vedono Maradona”. Comincia così un lunghissimo reportage della CNN con protagonista Khvicha Kvaratskhelia. Dopo il New York Times e l’Equipe, ora anche la CNN esalta l’impatto straordinario del classe 2001 in Serie A e in Champions League.

"Il Napoli ha sempre avuto un’infatuazione per gli attaccanti talismani. Negli ultimi anni ci sono stati Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Qualche anno prima c’erano Marek Hamsik ed Ezequiel Lavezzi. Ma nessuno è stato più famoso – o amato dai tifosi del Napoli – di Diego Maradona. Fino al mese di luglio. Poi, nel mese di luglio - scrive la Cnn - una trasandata, anonima ala georgiana è esplosa a Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è già stato paragonato a Maradona. È stato soprannominato affettuosamente “Kvaradona” dopo un inizio fulmineo in Italia".

La CNN, in questo lunghissimo reportage, ha intervistato il giornalista sportivo georgiano Edo Badalashvili che ha raccontato: “Tutto è cambiato in Georgia negli ultimi due anni. Tutto è cambiato qui. Chi non amava il calcio, ha iniziato a guardare le partite di calcio, ha iniziato a guardare le partite del Napoli. Quando gioca il Napoli, nei giorni delle partite, in Georgia è un grande giorno! Nelle strade ci sono molte persone con le maglie di Kvaratskhelia oppure del Napoli. Oggi la Georgia vive di calcio e, oggi, siamo un Paese di calcio. Kvara ha cambiato la vita in Georgia".

La Cnn ne ha parlato anche con Euan Burns, giornalista che si occupa di calcio italiano per Total Italian Football, che non trovando giocatori in Italia con un impatto simile a Kvara l’ha paragonato a Haaland: “L’aspetto interessante di Haaland è che, nonostante le sue dimensioni, ha tutti gli elementi per essere un attaccante nel senso che può correre a lungo a ritmi intensi. Inoltre calciare da lontano e fare gol. E per me, Kvaratskhelia si sente quasi come una versione ala di Haaland, non è ridicolmente alto, ma ha già segnato di testa. È spaventosamente veloce con o senza la palla. Ha piedi incredibili, ma è anche molto forte fisicamente e penso che sia ciò che lo distingue da un giocatore come Insigne che è incredibile con la palla al piede, può tirare da qualsiasi posizione, ma non era forte fisicamente”.