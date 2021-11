La Macedonia schianta 5-0 l'Armenia: 83' e due assist per Elmas

La Macedonia del Nord batte 5-0 l'Armenia fuori casa nel match valido per il gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Pokerissimo macedone firmato dalle reti di: Trajkovski (22'), Bardhi (36', 66' rig, e 90' rig.) e Ristovski 79'. Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha giocato 83' ed è stato protagonista dell'assist sulla seconda e quarta rete macedone. Con questi tre punti la Macedonia torna a sperare nei play off, al momento superata al secondo posto la Romania in campo stasera contro l'Islanda. Questa la classifica provvisoria del Gruppo J:

Germania 21*

Macedonia del Nord 15

Romania 13*

Armenia 12*

Islanda 8*

Liechtenstein 1*