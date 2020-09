La maglia di Osimhen sta andando a ruba! Numeri pazzeschi per la 9

Napoli buona la prima! La partita di ieri contro il Parma ha dato tante risposte agli scettici di inizio stagione. Tra queste certezze c'è sicuramente Victor Osimhen, l'attaccante Nigeriano ha letteralmente spaccato in due la partita, al suo ingresso in campo, il Napoli ha cambiato marcia imponendosi contro un Parma tutto arroccato in difesa. Una volta sciolti tutti i dubbi sul numero di maglia, il nuovo "9" del Napoli è più che una realtà, attaccante di razza che ha rapito i cuori del popolo partenopeo.

La maglia di Osimhen infatti sta andando a ruba e, per scoprirne i dettagli, basta cliccare sul link in fondo e vedere le diverse varianti disponibili, oltre alla tradizionale maglia azzurra, è disponibile in verde chiaro ed in blu scuro con finiture in rosa fluo, tutte e tre inoltre, vengono prodotte anche in versione replica, più economica. I vari modelli sono personalizzabili con nome e numero del giocatore.

Clicca qui per la maglia di Osimhen