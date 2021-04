La miglior coppia di centrali per rendimento difensivo

Quando due estati fa il Napoli prelevò Kostas Manolas dalla Roma, con la convinzione di aver assemblato la miglior coppia difensiva della Serie A con Kalidou Koulibaly, più di un addetto ai lavori aveva storto il naso. Non per il valore del difensore greco, considerato tra i più importanti centrali del nostro campionato, ma per le sue caratteristiche molto simili al compagno di reparto in azzurro. Manolas e Koulibaly sono due difensori veloci, istintivi, più marcatori che liberi per utilizzare un modo di dire ormai obsoleto per il calcio del 2021. Nessuno dei due poteva essere l'Albiol della situazione, ossia quel difensore forte tatticamente e capace di guidare l'intera linea, altro centrale compreso.

I NUMERI - Per tanti, insomma, la coppia era mal assortita. Ma andando ad analizzare i numeri di questa stagione ci si accorge che le migliori prestazioni difensive del Napoli sono arrivate proprio nelle occasioni in cui la coppia di centrali era formata da loro due. Manolas e Koulibaly hanno disputato insieme 14 partite, subendo soltanto 9 gol, con una media da 0,64 gol subiti a partita. Quando uno dei due è mancato, invece, la media è schizzata ad 1,47 reti incassate per gara: 17 match senza Kostas o Kalidou, 25 gol subiti. Il miglior partner di Koulibaly, dunque, resta Manolas. E i numeri lo testimoniano.