La Nazionale torna a Napoli 10 anni dopo: tutte le iniziative in programma in città

Fonte: Figc.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da domani, per il ritorno dell’Italia a Napoli la città si tingerà di Azzurro: il 21, 22 e 23 marzo verranno infatti illuminati d’Azzurro il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. Mercoledì, poi, all’arrivo a Napoli (18 circa), una delegazione della Nazionale guidata dal presidente federale Gabriele Gravina si recherà all’Ospedale Pediatrico Santobono per far visita ai reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia, portando in dono ai piccoli pazienti palloni e gadget.

Subito dopo, alle 19 circa, allo Stadio ‘Maradona’, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi consegnerà le medaglie della Città al presidente Gravina, al Ct Mancini e al capitano degli Azzurri. Arriviamo così a giovedì, giorno di Italia-Inghilterra: allo stadio sono previste una serie di attività di coinvolgimento del pubblico, per creare la migliore atmosfera per una sfida che meno di due anni fa assegnava la Coppa Europea. Previsto un gioco di luci che annuncerà le formazioni, per coinvolgere il pubblico allo stadio, e ricordare insieme Gianluca Vialli, il capodelegazione della Nazionale scomparso lo scorso 6 gennaio.

A Napoli, tra l’altro, farà il suo esordio ufficiale al fianco degli Azzurri anche il brand theme delle Nazionali. È un sistema musicale in diversi elementi: il sound logo, che in 3" sintetizza la passione per gli Azzurri e le Azzurre, le declinazioni per i vari touchpoint fisici e digitali, fino al brano integrale, dal titolo ‘Azzurri’, composto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello e impreziosito dalla voce della soprano Susanna Rigacci. Altro esordio sarà quello di Oscar, la mascotte delle Nazionali, un cucciolo di pastore maremmano-abruzzese disegnato da Carlo Rambaldi, maestro negli effetti speciali cinematografici e vincitore di tre Premi Oscar.