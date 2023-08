La notizia che spaventa il Napoli: sapete quando chiude il mercato arabo?

C'è un dato che spaventa i tifosi del Napoli e che potrebbe condizionare il mercato.

C'è un dato che spaventa i tifosi del Napoli e che potrebbe condizionare il mercato. Come reso noto dalla FIFA, infatti, nel riepilogo delle date legate alle operazioni di calciomercato per l'estate 2023, gli acquisti per i club sauditi saranno possibili fino al 20 settembre 2023, ovverosia di fatto 20 giorni in più rispetto ai principali campionati continentali. In Italia, ad esempio, il mercato chiuderà il 31 agosto. E se arrivasse un'offerta choc oltre questa data?