La nuova passione di Hamsik: "Ora allevo galline, ma ho anche 6 porcellini d'India"

Da leader del Napoli con la sua iconica cresta e il numero 17 sulle spalle a… allevatore di galline. Marek Hamsik, dopo aver fatto la storia del club partenopeo dal 2007 al 2019 con 520 presenze e 121 gol, ha trovato una nuova passione lontano dal calcio. Oggi fa parte dello staff tecnico della Slovacchia guidato da Francesco Calzona, ma nel tempo libero si dedica con entusiasmo alla sua fattoria. “Abbiamo 29 galline che producono circa due dozzine di uova al giorno, abbastanza da pensare persino di aprire un negozio”, ha raccontato l’ex centrocampista al podcast Sport24.sk. Hamsik non ha lasciato nulla al caso: “Abbiamo un sistema di riscaldamento e ventilazione integrato, tutto realizzato su misura con porte scorrevoli automatiche, così non dobbiamo alzarci la mattina per controllarle. Direi che sono accudite meglio di noi umani”, ha scherzato.

La scelta di allevare galline nasce dall’esigenza di avere uova fresche in casa, ma la sua proprietà ospita ben più di un semplice pollaio. “Abbiamo tre cani, un gatto, due tartarughe, sei porcellini d’India, due furetti e anche un gallo”, ha svelato. Nel frattempo, Hamsik si prepara al suo addio definitivo al calcio, fissato per il 5 luglio. Per la grande occasione saranno presenti vecchi compagni del Napoli come Gargano, Lavezzi, Paolo Cannavaro e Mertens, pronti a celebrare una carriera leggendaria… tra i cori dei tifosi e, forse, qualche uovo fresco dalla sua fattoria.