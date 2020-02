La nuova vita di Dries: non ancora titolare con Gattuso, eppure sempre decisivo

Da quando è arrivato Gattuso, Dries Mertens non è mai partito da titolare. Prima del problema agli adduttori, quando stava bene, il belga era dietro - nelle gerarchie - a Callejon, Insigne e Milik. Loro i titolari del tridente offensivo. Così, il belga s'è accontentato di 27' col Parma, 14' col Sassuolo e poi 18' con la Sampdoria, con tanto di gol nel finale. Una nuova vita, per Mertens, che non ha smesso di stupire. La rete alla Sampdoria è la numero 119 da quando è a Napoli, gliene mancano 2 per agganciare Hamsik. Per Gattuso è un jolly prezioso dell'attacco, lo considera punta ma anche esterno, lo utilizzerà sempre, in qualsiasi momento oppure modo. Difficile rinunciare a uno come lui. E poco importa se non (ancora) dal primo minuto.