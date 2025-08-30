La prima in casa di De Bruyne con un obiettivo: mai due gol nelle due gare d'esordio

vedi letture

Quella di oggi sarà una data da ricordare. Kevin De Bruyne debutta in maglia azzurra allo Stadio Diego Armando Maradona, per ora conosciuto solo da avversario. Lui stesso non ha fatto mistero di ricordare perfettamente l'incredibile atmosfera Champions nell'impianto di Fuorigrotta che questa sera vorrà essere all'altezza e si presenta con il decimo sold-out di fila.

Kevin De Bruyne insegue anche uno step ulteriore nei suoi esordi. Nella prima giornata ha trovato la rete all’esordio stagionale in campionato per la prima volta dal 2020/21 (gol e assist vs Wolverhampton in Premier League) e nella sua carriera nei maggiori 10 tornei europei, il belga non ha mai segnato in ciascuna delle sue prime due gare in un singolo campionato, riferiscono i colleghi di Opta. Sarebbe dunque una prima volta per lui.