La regina del mercato cade in Supercoppa: il Psg perde la finale col Lille

Il Lille trionfa per la prima volta nella sua storia in finale di Supercoppa di Francia, battendo 1-0 il Psg a Tel Aviv. A decidere il match la rete di Xeka, che ha interrotto una vera e propria egemonia del Paris Saint-Germain nella tradizione recente della Supercoppa di Francia: i parigini si erano infatti aggiudicati tutte le edizioni della competizione dal 2013 allo scorso anno. Dei quattro pesantissimi acquisti della squadra di Pochettino, Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma, stasera erano in campo solo i primi due, con l'olandese che è partito dalla panchina.