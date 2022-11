La rivelazione di Koulibaly che conferma quello che tutti avevano pensato

I senatori avevano fatto il loro tempo come Kou ha confermato e ha fatto bene il Napoli a salutarli questa estate.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono forti perché liberati dal peso dei grandi" ha detto Kalidou Koulibaly intervistato dal Corriere della Sera rivolgendosi ai suoi ex compagni ora primi in classifica in Italia e in Europa. Una frase che conferma quanto molti avevano pensato. Senza i senatori, i big, gli idoli della folla, i vari Kou, Mertens, Insigne, chi è rimasto si è sentito responsabilizzato e ha cominciato a diventare a sua volta leader. Giocatori come Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka e Anguissa hanno accettato di buon grado il ruolo di nuovi riferimenti dello spogliatoio e sono oggi all'apice della propria carriera. Il Napoli brilla grazie alla loro presenza con l'innesto di giovani interessantissimi come Kim e Kvara. I senatori avevano fatto il loro tempo come Kou ha confermato e ha fatto bene il Napoli a salutarli questa estate.