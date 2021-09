La Roma parte col piede giusto in Conference League: 5-1 al CSKA Sofia

La Roma parte col piede giusto in Conference League. 5-1 alla CSKA Sofia in rimonta. Parte male l’avventura europea della Roma. Dopo dieci minuti di gioco infatti il CSKA Sofia sblocca la gara grazie a una bella giocata dell’irlandese Carey. Al 25° arriva però il pari della Roma con un gran gol di Pellegrini bravissimo a controllare al limite dell’area e calciare da fermo a giro sul palo lungo lasciando Busatto senza scampo. La rete spegne i bulgari che sono costretti a ripiegare negli ultimi quaranta metri, con anche le punte ampiamente dentro la metà campo, per intasare le linee di passaggio alla squadra di Mourinho. Al 37° si completa la rimonta giallorossa grazie a un altro gol di El Shaarawy, dopo quello in campionato, che riceve da Shomurodov al limite e calcia sul primo palo lasciando senza scampo Busatto.

Anche in avvio di ripresa sono i bulgari a partire meglio, ma la Roma difende il vantaggio con ordine e quando affonda fa male: Calafiori va via sulla propria corsia e poco prima di raggiungere il fondo mette in mezzo per Pellegrini che da due passi, in maniera anche fortunosa, batte ancora Busatto per il 3-1 giallorosso. La gara praticamente si chiude qui con la Roma in pieno controllo della gara e il CSKA che prova a riaprire la gara senza però impegnare mai seriamente Rui Patricio. La bandiera bianca dei bulgari viene issata a dieci dalla fine quando Wildschut commette un fallo ingenuo su Carles Perez guadagnando il secondo giallo e lasciando i suoi in 10. A questo punto la Roma dilaga trovando il gol prima con Mancini, dopo un palo di Smalling, e poi col neo entrato Abraham che cala il pokerissimo segnando la sua prima rete in Europa con la nuova maglia.