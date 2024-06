La Salernitana ha trovato l'allenatore da cui ripartire: accordo biennale

ome raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il club campano ha trovato l'accordo con l'ex Udinese Andrea Sottil

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si va completando il quadro delle panchine in Serie B dove sono ancora sei i club che non hanno comunicato il nome del prossimo allenatore in vista della stagione che prenderà il via ufficialmente da luglio. La Salernitana è una di queste, ma nella giornata di oggi potrebbe annunciare chi sarà a guidare la squadra in Serie B dopo la retrocessione.

Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il club campano ha trovato l'accordo con l'ex Udinese Andrea Sottil che ha firmato un contratto per i prossimi due anni. Manca dunque solo l'annuncio ufficiale per il classe '74 che tornerà su una panchina di Serie B dopo l’esperienza a Pescara nel 2020, durata appena otto gare, e poi su quella dell’Ascoli dal dicembre 2020 al 2022 in cui collezionò un 16° posto da subentrante e un sesto posto nella sua unica stagione intera disputata in cadetteria fino a oggi.