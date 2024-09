La sana abitudine di Big Rom: dall'Anderlecht al Napoli, tutti gli esordi con gol di Lukaku

vedi letture

Migliore esordio possibile non poteva esserci per Romelu Lukaku, che ha realizzato il gol momentaneo 1-1 del Napoli contro il Parma pochi minuti prima della rete decisiva di Anguissa che ha regalato la vittoria agli azzurri nei minuti di recuero. Il belga MVP del match è abituato in carriera, come amesso da lui stesso nell'intervista a fine gara, agli esordi accompagnati dal gol. Di seguito il riepilogo degli esordi di Big Rom.

Zulte-Anderlecht: Lukaku entra dalla panchina e firma la rete del 2-0.

West Bromwich-Liverpool: debutto e gol e vittoria.

West Ham-Everton: entra al posto di Jelavic e trova il vantaggio del 2-3 all'85'.

Manchester United-Real Madrid: gol all'esordio in Supercoppa Europea contro il Blancos. Si ripeterà anche in Premier League subito dopo.

Inter-Lecce: 4-0 e gol di Lukaku, la stagione si concluderà con lo scudetto dei nerazzurri allenati da Antonio Conte.

Arsenal-Chelsea: nonostante una stagione da dimenticare almeno all'esordio e 0-1 iniziale contro i Gunners.

Lecce-Inter: per il ritorno in nerazzurro esordio è ancora contro il Lecce è sempre lui ad aprire le danze.

Napoli-Parma: è sua la rete del pari contro i ducali prima del gol vitttoria di Anguissa.