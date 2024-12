La sblocca ancora Anguissa! Napoli avanti 1-0 al 15'!

Al 15' il Napoli si porta in vantaggio con Aguissa! Un preciso cross di Neres dalla sinistra trova il centrocampista, che con un colpo di testa potente e preciso manda la palla in rete. Dopo un lungo check al Var per un possibile tocco di mano del camerunense, che in realtà aveva toccato con la spalla, il gol viene convalidato: 1-0 Napoli!