La sblocca De Bruyne su rigore! Ma clamoroso il belga si fa male!

Il Napoli passa in vantaggio al 33' con Kevin De Bruyne! Alla mezz'ora rigore per gli azzurri dopo un contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Dal dischetto si presenta Kevin De Bruyne, che non sbaglia e trafigge Sommer. Subito dopo, però, si ferma per un problema muscolare al flessore, avvertito proprio al momento del tiro dal dischetto.

L'ex City è costretto ad uscire, al suo posto entra Olivera e il Napoli passa al 4-3-3 con Spinazzola che avanza nel tridente d'attacco con Neres e Politano.