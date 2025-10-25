Gazzetta: "Liti, rigori e legni. Succede di tutto: il Napoli ne fa 3 all'Inter"

"Liti, rigori e legni. Succede di tutto: il Napoli ne fa 3 all'Inter e vola in testa", titola così La Gazzetta dello Sport online per la vittoria dei Campioni d'Italia contro i nerazzurri. Successo fondamentale per gli azzurri che salgono così a quota 18 punti e si riprendono la vetta della classifica, reagendo alla grande alle ultime due sconfitte contro Torino e PSV.