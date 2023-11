La scossa Mazzarri: vittoria, tanti sorrisi e quel bacio di Kvara che dice tutto

Inizia con una vittoria, peraltro pesantissima, la seconda avventura napoletana di Walter Mazzarri.

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia con una vittoria, peraltro pesantissima, la seconda avventura napoletana di Walter Mazzarri. I tre punti strappati all'Atalanta portano la firma di Kvaratskhelia ed Elmas, ma probabilmente in primis proprio del tecnico toscano, capace di dare la scossa ad una squadra spenta, piatta e reduce dal punto più basso contro l'Empoli. Il successo sull'Atalanta è anche il primo stagionale in uno scontro diretto e dà subito un volto diverso alla classifica, blindando anche l'obiettivo minimo della zona Champions grazie all'allungo proprio sulla squadra di Gasperini e sulla Fiorentina ko in serata a Milano.

Cambi decisivi

Dopo un primo tempo di ottimo livello, mancando però il raddoppio in più circostanze dopo il gol di Kvara, nella ripresa il Napoli subisce il ritorno dell'Atalanta. Nel momento migliore dei padroni di casa, quando l'inerzia sembra ribaltata, sono proprio i cambi di Mazzarri - Osimhen al rientro dopo l'infortunio ed Elmas - a confezionare assist e gol dopo un errore di Carnesecchi in costruzione. Proprio gli stessi protagonisti del gol vittoria della scorsa stagione e sotto gli occhi dell'ex Spalletti in tribuna.

L'immagine più significativa

Non solo la vittoria ed una prova importante dal punto di vista organizzativo e caratteriale. Mazzarri sembra aver già fatto breccia nel cuore della squadra, riuscendo in pochi giorni lì dove ha fallito il predecessore. "In pochi giorni ha fatto cose incredibili", il virgolettato di Elmas nel post. "Ha toccato le corde giuste, ha grande esperienza", il commento invece del capitano Di Lorenzo. L'immagine più significativa e già virale però è sicuramente l'abbraccio, con tanto di bacino sulla guancia, da parte di Kvaratskhelia, subito conquistato dal Mazzarri 2.0.