Cosa ci ha detto Udinese-Napoli: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli crolla per 1-0 contro l'Udinese e ottiene la settimana sconfitta stagionale, tra campionato e Champions League. Un match da dimenticare per gli azzurri, apparsi senza energie per contrapporsi all'Udinese. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Sconfitta meritata - Dopo le cinque vittorie consecutive e alcuni scontri diretti, giocati ad alta intensità il Napoli si è spento al Da Luz e ha confermato il calo anche contro l'Udinese. Una squadra spenta, svuotata che non ha mai calciato verso lo specchio della porta difesa da Okoye. Dopo un primo tempo maggiormente equilibrato, nella ripresa l'Udinese ha preso maggiormente il controllo del gioco. Ci era già andato vicino con i gol annullati a Davis e Zaniolo, strepitoso l'eurogol vincente di Ekkelenkamp, che si ripete dopo la prodezza del Maradona, nella passata stagione.

Stessa formazione, squadra stanca - È vero che ci sono tanti infortuni e già su questo bisognerebbe interrogarsi. Ma Antonio Conte non effettuava tanti cambi con tutti gli effettivi e non è cambiata la situazione con la coperta che ora è più corta e l'esigenza di evitare altri infortuni. Anche ieri, ad esempio, un esausto McTominay si è accasciato al suolo per qualche minuto prima di riprendere a correre. Per fortuna nulla di grave. Ma a dirlo è stato anche Matteo Politano in conferenza stampa.

Zero minuti per Vergara - 1' col Qarabag, 74' col Cagliari in Coppa Italia ed un assist, 5' con la Juve e 10' in Champions col Benfica per poi restare in panchina per tutta la partita, contro l'Udinese. Avrebbe meritato, se non di partire dall'inizio, almeno il minutaggio per quanto fatto vedere nello spazio avuto a disposizione. Non farlo entrare in campo, a fronte di un Elmas così poco lucido e adattato in quel ruolo, sembra quasi far calare il sipario sulla sua esperienza.

Sette sconfitte stagionali - Sono già sette le sconfitte del Napoli, tra campionato e Champions (rispettivamente quattro e tre). Il dato particolare è che sono arrivate tutte in trasferta mentre in casa il Napoli è imbattuto. In Serie A un dato del genere non si verificava, dopo 8 trasferte, dal 2009/2010. Basta pensare che, in campionato, quattro sconfitte le aveva fatte nell'intero campionato. Ma anche l'Inter ne ha 4, mentre il Milan ha più pareggi e questo permette di restare tutti vicini e in lotta per lo Scudetto.

Adesso la Supercoppa - In questa settimana si giocherà il primo trofeo dell'anno in Arabia. La possibilità di poter aggiungere un trofeo in bacheca dovrebbe sempre risvegliare una voglia di riscatto ma, vista la situazione, appare un'opportunità complicata. Si parte giovedì contro il Milan, poi eventualmente la vincente tra Bologna-Inter. Azzurri non con il favore dei pronostici, ma chiamati a metterci tutto anche se ad oggi sembrano avere poco sul piano delle energie.