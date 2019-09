La sensibilità di Carletto: concede a Luperto il finale della gara del suo cuore

A partita ampiamente finita, Carlo Ancelotti ha voluto premiare Sebastiano Luperto con il terzo cambio. Al posto di Llorente all'87 è entrato infatti il classe '96 del Napoli per la gara del suo cuore, essendo di Lecce ed un prodotto del settore giovanile dal 2007, ovvero quando aveva 11 anni, fino al 2013 quando poi entrò nelle giovanili del club azzurro. Nel pre-partita il difensore aveva manifestato tutta la sua emozione per una gara con in tribuna anche tanti amici e parenti. In panchina, naturalmente, c'erano altri laterali come Mario Rui e Hysaj, oltre a Di Lorenzo e Mertens.