La Serie A pensa di giocare un turno all'estero: Emirati o Arabia Saudita le possibili sedi

La Lega di Serie A pensa ad una giornata di campionato da giocare interamente all'estero per promuovere il campionato oltre confine: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", i Paesi candidati ospitare le gare del nostro campionato sarebbero gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, con quest'ultima decisamente favorita, visti gli ottimi rapporti in essere per la Supercoppa.

La finale del trofeo, tra l'altro, dovrebbe giocarsi nel Paese asiatico anche nei prossimi anni, con la revisione del format (mini torneo a 4 squadre) che potrebbe portare nelle casse di Lega e club fino a 23 milioni di euro.