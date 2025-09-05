La sosta prima del tour de force: tutte le idee di Conte alla ripresa

La sosta per le nazionali per poi partire col primo tour de force della stagione. Antonio Conte vuole arrivarci nel migliore dei modi, nonostante i 14 azzurri impegnati in giro per il mondo e con i superstiti rimasti a sua disposizione sta sfruttando questi giorni come se fossero quelli di un altro ritiro estivo, il terzo in questo caso, lavorando dal punto di vista fisico e tattico, ma anche tecnico con dei programmi personalizzati. Il Napoli infatti va avanti con lunghe doppie sedute d'allenamento e quest'oggi a Castel Volturno è in programma un test congiunto con l'Avellino di Biancolino, neo-promosso in Serie B, per dare minutaggio anche a questo Napoli B che sarà comunque protagonista nelle rotazioni giocando ogni tre giorni. Conte però ha a disposizione in questi giorni anche elementi che saranno cruciali di questa stagione.

Buongiorno è pronto

Non solo seconde linee. E' rimasto a Castel Volturno, dopo il ritorno e l'assist vincente per Anguissa, un elemento come Alessandro Buongiorno che s'è messo alle spalle definitivamente l'infortunio e l'operazione e già da Firenze dovrebbe tornare dal primo minuto. Questa sosta gli permetterà per crescere ulteriormente di condizione, grazie anche al test congiunto di oggi dove probabilmente proverà a completare i novanta minuti che gli mancano da un bel po'. E' più indietro invece Gutierrez che però s'è aggregato al gruppo e punta alla convocazione per Firenze.

Pronte le rotazioni

A Castel Volturno anche Milinkovic-Savic che ha chiesto alla Serbia di saltare questa tornata - come svelato dal Ct - per favorire il suo inserimento a Napoli e, tra Firenze e Manchester, esordirà in azzurro. Oltre ovviamente a Neres che ha recuperato dall'affaticamento che gli ha fatto saltare il Cagliari ed è pronto ad alternarsi con Politano. In attesa di Hojlund, che farà i suoi primi allenamenti al rientro dalla nazionale, Lucca non è stato convocato da Gattuso e Conte ci sta lavorando, insistendo su alcune giocate codificate che non sono riuscite col Cagliari.