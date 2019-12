La Ssc Napoli lancia i puzzle azzurri in partnership con Clementoni: i dettagli

La SSC Napoli presenta il nuovo licenziatario: Clementoni, leader nel settore dei giochi educativi per bambini.

La Clementoni nasce con l'obiettivo di aiutare i bambini ad imparare divertendosi, supportandoli nel processo di crescita attraverso il linguaggio che conoscono meglio e che è per loro una naturale forma di espressione: il gioco.

Per rivivere i momenti più emozionati del calcio più bello, arrivano i puzzle della Società Sportiva Calcio Napoli firmati da Clementoni.

La qualità unica e l’incastro perfetto del puzzle Clementoni renderanno ancora più preziose le immagini da creare pezzo dopo pezzo. Questa bellissima proposta per i tifosi del Napoli, nasce con un’offerta dedicata ai bambini.

I bellissimi puzzle della linea Supercolor dedicati al Napoli, sono proposti in 3 diverse immagini per realizzare puzzle da 104 pezzi, con tessere maxi, per giovani e giovanissimi tifosi a partire dai quattro anni di età…perché la passione per il calcio non conosce confini. Anche l’asinello, mascotte della Società Sportiva Calcio Napoli, è protagonista dei puzzle Clementoni.

E siccome il divertimento non ha età, non c’è miglior modo di festeggiare il nuovo anno se non divertendosi in compagnia degli amici e della famiglia con i puzzle 1000 pezzi Clementoni per tutti i tifosi del Napoli.

A Gennaio arriveranno infatti i puzzle per i più grandi con 3 nuove immagini bellissime e super emozionati per tutti i veri amanti del calcio.

Scopri i Puzzle Clementoni per SSC Napoli nei migliori negozi di giocattoli.