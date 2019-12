La SSC Napoli si unisce al cordoglio per l'ex dg Janich: "Vicini alla famiglia"

Si è spento questa mattina all’età di 82 anni Franco Janich, colonna del Bologna dal 1961 al 1972 e protagonista dello scudetto del 1964. In carriera è stato anche direttore generale del Napoli, negli anni Settanta, così il club azzurro ha voluto unirsi al cordoglio per la sua scomparsa: "La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Janich per la scomparsa del caro Franco, Direttore Generale della società negli anni 70", il post su Twitter.