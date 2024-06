La Top 11 giocatori di A più calati di valore: ci sono 4 del Napoli

Transfermarkt_it ha pubblicato sui propri profili social la Top 11 dei giocatori di Serie A più calati di valore: ci sono ben quattro calciatori del Napoli

Transfermarkt_it ha pubblicato sui propri profili social la Top 11 dei giocatori di Serie A più calati di valore nella stagione 2023/24. Come si può vedere in foto, ci sono ben quattro calciatori del Napoli: Osimhen, da 120mln a 100mln; Zielinski, da 35mln a 22mln; Rrahmani, da 25mln a 15mln; Di Lorenzo, da 25mln a 15mln. Nel complesso fanno un negativo di 53 milioni di euro.

Il Napoli è la squadra più presente in questa particolare classifica (ben quattro su undici), seguono Milan e Juventus entrambe con due giocatori: Maignan da 45mln a 38mln e Kalulu da 30mln a 20mln, per i rossoneri; Kostic da 22mln a 6,5mln e Fagioli da 30mln a 15mln, per i bianconeri. Per il resto l'unico calciatore presente di una delle prime 10 in classifica è Spinazzola della Roma (da 10mln a 4mln). Completano la Top 11 Dia della Salernitana e Berardi del Sassuolo.