La voglia matta di Ancelotti di ritornare

Ore 23.38 di martedì 10 dicembre, arriva il tweet ufficiale della SSC Napoli per comunicare l’esonero di Carlo Ancelotti. Decisione sofferta, con il tecnico che qualche ora prima aveva dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Genk di voler restare, senza pensare minimamente alle dimissioni. Sembrava dunque un Ancelotti ferito quello costretto, oltre la sua volontà, a lasciare l’avventura napoletana in corsa. Esperienza senza fasti e ben al di sotto dei proclami (anche suoi) fatti nelle due estati pre-stagione.

Martedì 17 dicembre. Nemmeno sette giorni ed Ancellotti è pronto ad accasarsi con l’Everton, mostrando una voglia matta di ritornare subito in sella ad un nuovo club. Fa strano pensare ad un tecnico titolato come il nativo di Reggiolo, lanciarsi su un treno in corsa senza nemmeno valutare o attendere altre possibilità. L’Everton è 16° in Premier League ed a soli 3 punti dalla zona retrocessione e non è certo un club di primissimo livello rispetto a quelli allenati da Ancelotti. Che sia iniziata l’inevitabile parabola discendente?