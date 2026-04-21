Ufficiale LaLiga, nuova tecnologia dalla prossima stagione: sarà introdotto il fuorigioco automatico

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La nuova tecnologia punta a eliminare ogni margine di interpretazione, introducendo un microchip all’interno del pallone.

La Liga si prepara a introdurre una novità significativa sul fronte arbitrale. Il presidente Javier Tebas ha annunciato che, dalla prossima stagione, verrà adottato il fuorigioco automatico sia nella prima sia nella seconda divisione del calcio spagnolo. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Madrid dedicato alla geopolitica dello sport, sottolineando come il progetto sia già in fase avanzata e legato principalmente agli ultimi sviluppi tecnologici necessari per la sua piena implementazione. Attualmente il campionato utilizza un sistema semi-automatico, che richiede ancora l’intervento del VAR, spesso al centro di discussioni per la scelta del momento esatto del passaggio.

Una rivoluzione tecnologica per il fuorigioco

La nuova tecnologia punta a eliminare ogni margine di interpretazione, introducendo un microchip all’interno del pallone capace di rilevare con precisione il momento del tocco. Questo dato verrà integrato con le informazioni raccolte da telecamere avanzate negli stadi, progettate per monitorare in tempo reale la posizione dei giocatori. L’obiettivo è rendere le decisioni arbitrali più rapide e affidabili, riducendo al minimo gli errori umani e le polemiche. Si tratta di un cambiamento importante che potrebbe trasformare in modo significativo la gestione delle partite nel calcio spagnolo.