Largo ko per il Napoli: molte riserve (e poi tanti baby) ne beccano 5 dal Benevento

Finisce con la goleada del Benevento l'amichevole del Maradona. Il Napoli perde sonoramente per 5-1, mollando totalmente nel finale con in campo tantissimi 2003 prendendo altri due all'86' ed al 90', dopo il 3-1 di Foulon che aveva immediatamente risposto a Politano su rigore per il momentaneo 2-1. Nel primo tempo erano andati invece a segno Calò ed Improta, trovando un Marfella - terzo portiere ex riserva al Bari, per almeno un mese il vice di Ospina - totalmente impreparato a questi livelli. Poche note positive per Spalletti, se non soltanto il minutaggio per chi ha avuto meno spazio.