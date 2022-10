Lautaro Martinez rischia di non andare al Mondiale, Simeone al suo posto? La situazione

Giovanni Simeone al Mondiale con l’Argentina al posto di Lautaro Martinez? Potrebbe profilarsi una clamorosa opportunità per il Cholito

Giovanni Simeone al Mondiale con l’Argentina al posto di Lautaro Martinez? Potrebbe profilarsi una clamorosa opportunità per il Cholito perché - come riportato da Tuttomercatoweb - Lautaro Martinez ha paura di non andare al Mondiale. Questo perché non è possibile entrare in Qatar se hai dei processi pendenti e la querelle con gli ex agenti in particolare Beto Yaque, rischia di andare per le lunghe.

In particolare: "ci sono due circostanze complicate da dirimere. C'è una causa negli Emirati perché Lautaro Martinez ha ceduto i propri diritti d'immagine a una società che è di stanza lì, rinnovando l'accordo poco prima di arrivare in Italia. Per diversi anni, quindi, il Toro non può rientrare in possesso di quest'ultimi. Un po' come successo con Dybala anni fa, quando era quasi impossibile il suo trasferimento in Inghilterra al Tottenham: qualche tempo dopo è stato trovato un accordo con l'ex procuratore e la sua società per riaverli, dietro pagamento. Così per Lautaro c'è un grosso problema per i trasferimenti futuri, visto che chi lo vuole acquistare deve interloquire anche con una terza parte che, probabilmente, vuole massimizzarne l'incasso. Questa circostanza non è un problema per il Qatar, perché per ora non è ancora iniziato il procedimento, non c'è ancora un'udienza fissata.

Giungono novità invece per la causa presso il Tribunale di Milano. L'udienza era fissata inizialmente a settembre, ma il cambio di giudice ha spostato più in là il processo, per riuscire ad avere contezza delle carte. Tradotto, con i tempi della giustizia italiana, almeno un anno se non di più. E qui che si annida il problema: in Qatar non hanno intenzione di fare entrare nessuno con procedimenti pendenti, basta confrontare questa situazione con quella di De Paul che ha controversie con l'ex moglie. L'ex Udinese deve risolverle prima del Mondiale, altrimenti rischia di saltarlo.

Per analogia, stessa cosa dovrebbe fare Lautaro Martinez. Inizialmente c'era stato un contatto fra le parti per risolvere la cosa senza passare dal Tribunale, ma il Toro aveva rifiutato perché l'udienza era a settembre. Ora invece deve trovare un accordo. Un passo indietro: nell'estate del 2021 Lautaro Martinez cambia agente, da Beto Yaque ad Alejandro Camano. Può farlo, legittimamente, ma solo pagando una clausola da 10 milioni di euro che Lautaro non ha mai versato. Di più, i suoi ex agenti lamentano che Lautaro non abbia mai pagato le procure pattuite al momento del suo trasferimento all'Inter. Quindi per chiudere la questione Lautaro dovrebbe pagare più di 10 milioni, entro novembre, o almeno trovare l'accordo e firmarlo.

In questo momento le parti stanno discutendo per trovare una quadratura".