Lazio, brutte notizie alla vigilia del Napoli: Sarri perde un difensore

vedi letture

Problemi in casa Lazio alla vigilia della sfida contro il Napoli. Come riportato da Radio Laziale, Patric ha rimediato una lesione muscolare e non sarà disponibile per la gara dell’Olimpico. Un’assenza pesante per Maurizio Sarri, che dovrà rivedere le scelte difensive.

Il centrale spagnolo si aggiunge agli indisponibili Dele-Bashiru e Boulaye Dia, entrambi fuori per la Coppa d’Africa. Da valutare invece la convocazione di Nicolò Rovella, rientrato in gruppo dopo l’operazione alla pubalgia.