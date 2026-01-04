Foto Infortunio Neres, l'esterno lascia l'Olimpico in stampelle: attesa per gli esami

David Neres si è infortunato a metà secondo tempo contro la Lazio. Al suo posto era entrato Mazzocchi poi espulso. L'attaccante brasiliano a fine partita era stato accompagnato negli spogliatoi a braccio dal terzo portiere Nikita Contini e da un componente dello staff tecnico.

Ulteriore segnale poco incoraggiante è arrivato all'uscita dallo stadio Olimpico, dove Neres è stato avvistato con le stampelle, confermando il fastidio accusato alla caviglia.

Per lui, trauma distorsivo alla caviglia sinistra in attesa degli esami strumentali nelle prossime ore. Sui social Neres ha postato una foto dall'Olimpico. Antonio Conte su Neres a Dazn ha detto: "Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo".