Ultim'ora Neres e il rientro in stampelle: è in forte dubbio per il match con l'Inter

David Neres è uscito anzitempo dal match odierno contro la Lazio a causa di una distorsione alla caviglia. L'entità dell'infortunio non sembra così lieve: il calciatore è uscito dal campo con l'aiuto dello staff sanitario, senza riuscire a camminare, ed il rientro dall'Olimpico a Napoli è avvenuto in stampelle. In attesa dell'esito degli strumentali, il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di OttoChannel nel corso del 'Salotto Azzurro', ha spiegato le prime sensazioni sulle condizioni di David Neres:

"Non è un infortunio muscolare, volgarmente è una storta, fa parte di quei casi fortuiti. Domani avremo delle certezze, ma ci sono delle immagini inequivocabili: il ritorno a Napoli con le stampelle. Le distorsioni prendono il tempo che devono prendere, oggi possiamo dire che David Neres è fortemente in dubbio contro l'Inter. Solo l'esame strumentale ci farà capire, ma la sensazione è più verso il negativo che il positivo".