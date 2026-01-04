Conte sorride, quarto clean sheet di fila: non succedeva dalla scorsa stagione
Il Napoli ha vinto 4 partite consecutive con annesso clean sheets in tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione (ultima volta tra aprile e maggio 2025, quattro anche in quel caso). Corazzata, come scrive Opta con questa statistica relativa agli azzurri.
