Conte sorride, quarto clean sheet di fila: non succedeva dalla scorsa stagione

Conte sorride, quarto clean sheet di fila: non succedeva dalla scorsa stagione TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:15Notizie
di Fabio Tarantino

Il Napoli ha vinto 4 partite consecutive con annesso clean sheets in tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione (ultima volta tra aprile e maggio 2025, quattro anche in quel caso). Corazzata, come scrive Opta con questa statistica relativa agli azzurri. 