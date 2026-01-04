Mazzocchi rischia due giornate di squalifica: cosa dice il regolamento

Pasquale Mazzocchi è stato espulso nel finale all'Olimpico dopo il contatto faccia a faccia con Marusic, espulso anche lui. L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha spiegato: "Massa inizialmente era intervenuto col giallo, poi i due continuano e quindi sceglie correttamente il rosso per entrambi. Se è condotta violenta, rischiano entrambi due giornate di squalifica".