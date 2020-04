Lazio, l'ambizione di Leiva: "Vogliamo ripresa per giocarci lo Scudetto"

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Tutti vogliono riprendere il campionato, vogliamo concludere qualcosa che è stato fermato in un momento importante per noi, giocarci lo scudetto, per il quale la Lazio non è stata in grado di competere per anni, ma dobbiamo aspettare le decisioni dei responsabili". Lo dice Lucas Leiva, in un'intervista al portale brasiliano 'Esporte Interativo'. "Qualunque cosa decidano la dobbiamo rispettare - prosegue il centrocampista della Lazio -. Ovviamente vorremmo finire il campionato, perché siamo un punto dietro la Juventus, Sono rimaste 12 partite e per tutto quello che abbiamo fatto, vorremmo finire, prima qualificarci per la Champions League e poi competere per il titolo, a cui siamo molto vicini". (ANSA).