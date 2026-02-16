Prima pagina

Il Roma: "Super Santos"

Il Roma: "Super Santos"
Oggi alle 01:40Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina ad Alisson Santos, il nuovo attaccante del Napoli riprende la Roma sul 2-2: "Super Santos. Il brasiliano evita la sconfitta del Napoli contro una Roma che va due volte avanti. Conte perde di nuovo Rrahmani per infortunio". Di seguito la prima pagina integrale.