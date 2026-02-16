Resta imbattuto il fortino Maradona: eguagliato il record degli anni di Diego

Con il 2-2 contro la Roma, il Napoli conferma la propria solidità al Maradona e allunga la striscia di imbattibilità casalinga in Serie A. La rimonta contro i giallorossi consente agli azzurri di restare senza sconfitte davanti al proprio pubblico, alimentando un dato che certifica la forza della squadra tra le mura amiche.

Sono infatti 23 le partite consecutive con risultati utili in casa, un traguardo che eguaglia quanto fatto tra il 1986 e il 1988, in uno dei periodi più iconici della storia del club partenopeo. Un dato significativo che testimonia continuità, carattere e capacità di reagire anche nei momenti più complicati, come dimostrato proprio nell’ultima sfida conclusa in rimonta.