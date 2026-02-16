Prima pagina

Corriere dello Sport: "Alisson Santos rovina la festa della Roma"

Corriere dello Sport: "Alisson Santos rovina la festa della Roma"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

"Alisson Santos rovina la festa della Roma" si legge in basso sul Corriere dello Sport oggi in edicola che dedica la prima alle Olimpiadi e al trionfo dell'italiana Brignone. Non solo Olimpiadi, però.

Non si placano le polemiche per il cartellino rosso mostrato dall'arbitro Federico La Penna a Kalulu nel primo tempo del derby d'Italia, poi vinto dall'Inter per 3-2 contro la Juventus. Sulla vicenda è intervenuto anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha riconosciuto l'errore del direttore di gara e l'impossibilità di correggerlo tramite Var. Rocchi ha spiegato che La Penna è molto amareggiato per quanto accaduto, ma ha anche sottolineato come, a suo giudizio, nell'azione incriminata ci sia stata una simulazione evidente di Bastoni.
 