Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Malen ne fa due. Alisson fa felice il Napoli"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina dedica ancora ampio spazio al derby d'Italia tra Inter e Juventus, macchiata da parecchie polemiche. Elkann infatti ha telefonato al presidente della Figc Gabriele Gravina, chiedendo rispetto dopo quanto accaduto a San Siro: al centro delle discussioni il rosso estratto ai danni di Pierre Kalulu e la reazione dell'interista Bastoni. Il difensore è stato minacciato sui social network ma alla fine verrà convocato per i prossimi impegni dell'Italia.

In primo piano spazio anche al Napoli, che ha raccolto un punto dalla sfida giocata al Maradona contro la Roma. Gli azzurri per ben due volte hanno recuperato i giallorossi, trascinati dalla doppietta di Malen. Dopo lo 0-1 il Napoli ha ritrovato la parità con Spinazzola mentre il 2-2 finale è stato firmato allo scadere da Alisson Santos. II Napoli quindi sale a quota 50 mentre la Roma stacca la Juve e si porta a 47. "Malen ne fa due. Alisson fa felice il Napoli".