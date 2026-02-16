Prima pagina
Il Romanista: "Prove di grandezza. Dominio per larghi tratti"
TuttoNapoli.net
"Prove di grandezza" scrive Il Romanista oggi in edicola che esalta la prova della Roma nonostante il 2-2 di Napoli con pari nel finale di Alisson Santos. "Dominio per larghi tratti" si legge nel commento del match del Maradona con gli azzurri due volte sotto e due volti capaci poi di rimontare grazie al brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona.
