Infortunio Rrahmani, è il terzo stop stagionale: ha già saltato 13 partite

Nuovo problema fisico per Amir Rrahmani in occasione del rigore della Roma. Il centrale di Conte quest'anno aveva già saltato 15 partite per un doppio infortunio. Il primo a settembre - bicipite femorale - che lo ha tenuto fermo per 11 match tra Napoli e nazionale, per un totale di 52 giorni. Poi altro stop a inizio anno, tra gennaio e febbraio, con il recente problema che lo ha tenuto ai box per 4 partite (lesione distrattiva al gluteo sinistro). Rrahmani era rientrato a inizio mese, per la sfida di Genova, e ora sarà costretto di nuovo a stare fermo. Solo gli esami strumentali chiariranno l'entità del problema e i tempi di recupero.