Lazio, Sarri recupera dall'intervento al cuore? La sensazione in vista del Napoli

Intervento riuscito per Maurizio Sarri, che è finito sotto i ferri per un'ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Il tecnico 66enne dovrà restare a riposo per qualche ora, prima di tornare a guidare i biancocelesti. Sarri punta a essere regolarmente in panchina già nella grande sfida contro il suo passato di domenica 4 gennaio: Lazio-Napoli all'Olimpico.

Il comunicato ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".