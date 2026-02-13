Roma, Gasperini sorride in vista del Napoli: due big rientrati in gruppo

di Pierpaolo Matrone

Ripresa degli allenamenti a Trigoria per la Roma, che prepara la sfida di domenica sera contro il Napoli. Per Gian Piero Gasperini arrivano segnali incoraggianti: Paulo Dybala e Matías Soulé si sono allenati regolarmente con il gruppo oggi.

Lavoro differenziato invece per Hermoso, Konè, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, che restano in dubbio per il big match del Maradona. A riportarlo sono i colleghi de La Roma 24.