Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il Milan all'assalto con Nkunku"

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata quasi totalmente al successo della Brignone (che a distanza di 315 dal terribile infortunio vince il superG alle Olimpiadi di Milano Cortina), ma c'è un piccolo spazio anche per il calcio. La 25esima giornata di Serie A alzerà il sipario questa sera con la sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Milan, che in caso di successo accorcerebbe a 5 punti la distanza dall'Inter capolista: "II Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Alle 20.45 l'anticipo a Pisa: obiettivo -5", si legge sulla rosea.

L'altro titolo sul calcio è invece per il Derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma domani sera alle 20.45 a San Siro, match che sarà arricchito da "sfide nella sfida", ex e storiche rivalità: "Dai Thuram a Marotta e Spalletti. Tutte le rivalità di Inter-Juve. Domani alle 20.45 il Derby d'Italia". "Il Milan all'assalto con Nkunku" si legge in basso.