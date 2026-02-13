Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 25ª giornata di Serie A

Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 13 febbraio si gioca il primo anticipo del 25esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 Pisa-Milan e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

16.25 Al Hilal-Al Ettifaq (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

18.30 Al Ittihad-Al Fayha (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.00 Volendam-PSV (Eredivisie) - COMO TV

20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN

21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW