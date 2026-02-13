Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 25ª giornata di Serie A
In questo venerdì 13 febbraio si gioca il primo anticipo del 25esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 Pisa-Milan e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
16.25 Al Hilal-Al Ettifaq (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
18.30 Al Ittihad-Al Fayha (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.00 Volendam-PSV (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN
21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
