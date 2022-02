Lazio, Sarri ritrova Zaccagni. Immobile non si allena, Pedro sì. Ultime di formazione

Ultime in casa Lazio, con Maurizio Sarri che ritrova Zazzagni e pure Pedto. Gli aggiornamenti arrivano dla portale Lalaziosiamonoi.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime in casa Lazio, con Maurizio Sarri che ritrova Zazzagni e pure Pedto. Gli aggiornamenti arrivano dla portale Lalaziosiamonoi.it: "Sarri recupera Zaccagni, ma tra i calciatori offensivi non sono al meglio né Pedro, né Immobile. Lo spagnolo ha pagato il recupero lampo per il Porto, soffre di un’infiammazione al tendine tibiale, oggi comunque ha risposto presente in campo per la rifinitura. Al contrario non si è allenato Immobile: rientrato in Europa League dopo una settimana di stop, dovrebbe essere rimasto semplicemente a riposo un giorno in più. Domani, salvo sorprese spiacevoli, è previsto tra i titolari. Il tridente favorito, viste le condizioni di Pedro, dovrebbe essere quindi quello formato da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro. A centrocampo stesso reparto visto giovedì: Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Anche perché Cataldi ha accusato un risentimento al flessore: potrebbe non essere convocato, nel pomeriggio ha saltato la seduta coi compagni. In difesa out Lazzari (ancora almeno due settimane di stop), Acerbi in bilico e verso una nuova panchina, in questi giorni sta svolgendo un lavoro atletico supplementare rispetto al resto della rosa. Ballottaggio con Patric. In vantaggio c'è di nuovo la coppia Luiz Felipe-Patric. Marusic a destra, a sinistra ballottaggio tra Radu e Hysaj: vista la prova con il Porto, potrebbe essere riproposto il romeno dal primo minuto".