Lazio-Torino, Corriere della Sera: "Per la Lega si gioca, invita a violare ordini ASL?"

Lazio-Torino di questa sera non verrà rinviata. Il Consiglio di Lega straordinario convocato questo pomeriggio ha ribadito l'intenzione di non rinviare il match questa sera. Nonostante l'Asl di Torino avesse ordinato alla società granata di non partire, a vincere è stato ancora una volta il protocollo. La Lega di A, quindi, invita il Torino a violare una disposizione dell’autorità sanitaria, una cosa che non sarebbe permessa a nessuno nel mondo fuori dal calcio. E' quanto afferma il Corriere della Sera. Si prospetta, dunque, un nuovo caso analogo a quanto già visto ad ottobre in occasione di Juventus-Napoli, con la differenza che avendo quel precendente si sarebbe potuto agire diversamente e rinviare la partita.