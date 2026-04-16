Lazio, ultime di formazione verso Napoli: Sarri ritrova un centrocampista e ha un dubbio

Lazio, ultime di formazione verso Napoli: Sarri ritrova un centrocampista e ha un dubbioTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
Non sarà una vigilia semplice per la Lazio, attesa dalla sfida contro il Napoli con una rosa ridotta ai minimi termini.

Non sarà una vigilia semplice per la Lazio, attesa dalla sfida contro il Napoli con una rosa ridotta ai minimi termini. Come riferisce Lalaziosiamonoi.it, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con numerose assenze e diversi ballottaggi, anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Tra i pali spazio a Motta, con Provedel fuori per il resto della stagione.

In difesa confermati Romagnoli e Provstgaard, mentre Gila prova a rientrare dopo l’infiammazione al ginocchio. Sulle fasce, Lazzari agirà a destra per l’assenza di Marusic, con Nuno Tavares favorito a sinistra. A centrocampo possibile ritorno di Cataldi dal primo minuto, affiancato da Basic e Taylor. In attacco resta il dubbio Maldini. Potrebbe non essere rischiato contro il Napoli, con Dia in vantaggio per una maglia da titolare.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.