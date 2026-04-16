Lazio, ultime di formazione verso Napoli: Sarri ritrova un centrocampista e ha un dubbio
Non sarà una vigilia semplice per la Lazio, attesa dalla sfida contro il Napoli con una rosa ridotta ai minimi termini. Come riferisce Lalaziosiamonoi.it, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con numerose assenze e diversi ballottaggi, anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Tra i pali spazio a Motta, con Provedel fuori per il resto della stagione.
In difesa confermati Romagnoli e Provstgaard, mentre Gila prova a rientrare dopo l’infiammazione al ginocchio. Sulle fasce, Lazzari agirà a destra per l’assenza di Marusic, con Nuno Tavares favorito a sinistra. A centrocampo possibile ritorno di Cataldi dal primo minuto, affiancato da Basic e Taylor. In attacco resta il dubbio Maldini. Potrebbe non essere rischiato contro il Napoli, con Dia in vantaggio per una maglia da titolare.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
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