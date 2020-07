Le formazioni ufficiali di Cremonese-Pescara: panchina per Gaetano

Alle ore 21 andrà in scena Cremonese-Pescara, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Nella formazione titolare dei lombardi non è presente Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli mandato in prestito alla formazione di Bisoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Parigini, Valzania, Castagnetti, Gustafson, Zortea, Ciofani, Celar.

Pescara (4-4-1-1): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Bettella, Masciangelo, Zappa, Busellato, Kastanos Memushaj, Clemenza, Maniero.