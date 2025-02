Foto Le pagelle del Pampa: 7,5 a Raspadori, bene Lukaku e McTominay. 'Solo' 6 a Conte

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha stilato le pagelle agli azzurri per il pareggio contro la Lazio. Per l'ex attaccante il migliore in campo è Giacomo Raspadori: per lui un super voto, ben 7,5. Promossi anche Lukaku e McTominay che prendono 6,5, così come Lobotka, Meret e il subentrato Politano. Giudicate invece appena sufficienti le prove di Anguissa e Rrahmani; "solo" 6 ad Antonio Conte considerando anche le mosse sulle sostituzioni. Di seguito tutti i voti del Pampa.